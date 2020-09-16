Первый снег в Новосибирске выпадет 1 октября

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После затяжных дождей в конце сентября в Новосибирск придёт первый снег; ожидается, что это произойдёт 1 октября.

По данным сервиса «Gismeteo», первый снег придёт в Новосибирск 1 октября. В этот день также обещают дожди и сильный ветер с порывами до 13 м/c, температура опустится до +3 градусов.

В последнюю неделю сентября новосибирцев ожидают сильнейшие дожди. Ветер продлится до 24 сентября, его скорость составит 16 м/c. Погода днём будет составлять от +8 до +13 градусов. Самым тёплым станет 28-е сентября. В этот день дождей не прогнозируется.

Напомним, в трёх регионах Сибири ожидаются ураганные ветры и дожди.