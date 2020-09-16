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Певица Рита Дакота вернётся из Турции в Россию

сегодня 00:43

Фото Instagram

Положительный тест на коронавирус задержал Дакоту на курорте; карантин окончен.

Власти Турции разрешили певице Рите Дакоте выйти из коронавирусного карантина и вернуться в Россию, пишет Teleprogramma.pro, ссылаясь на юриста артистки.

Дакота вместе со своим любимым выбрали для отдыха Турцию. Когда пара решила вернуться обратно, тест на коронавирус показал позитивный результат и Риту определили в карантин. Теперь тест нормальный и турецкие власти больше не препятствуют выезду артистки в Россию.

Дакота в карантине не забывала о своих подписчиках в Instagram, регулярно публикуя посты и фотографии.

Напомним, 20 сентября Дакота попросила помощи у россиян.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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