Плохо с математикой: в Новосибирске вырос спрос на услуги репетиторов

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В Новосибирске почти на 20 % по сравнению с прошлым годом вырос спрос на услуги репетиторов; самый востребованный предмет – математика.

Спрос на услуги репетиторов в Новосибирске вырос по сравнению с осенью прошлого года на 20 %. Такие данные публикует пресс-служба сервиса объявлений «Авито».

Вторая половина сентября и начало октября в России — традиционный сезон поиска репетиторов для школьников. Решив вопросы со школьной формой и адаптацией к новому учебному году, родители и дети переходят к самому учебному процессу и его организации, начинают подбирать репетиторов.

Как правило, индивидуального педагога ищут, чтобы подготовиться к государственным экзаменам или подтянуть один из основных школьных предметов. Самый популярный предмет как среди учеников, так и среди преподавателей — математика.

В Новосибирске первое место по востребованности услуг репетитора занимает математика (40 %), второе — русский язык (18 %), третье — английский язык (4 %) и четвертое — обществознание (2 %).

Напомним, ранее мама новосибирской школьницы пожаловалась на необъективные, на её взгляд, оценки.