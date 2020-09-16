Побег из Шамхала: Дагестанские заключённые вырыли подкоп и сбежали из колонии – видео

Кадр из фильма «Побег из Шоушенка», видео из Telegram-канала «Полковник Трифонов»

Шестеро заключённых сбежали из колонии Дагестана, сделав подкоп под стеной; среди сбежавших двое осуждены за убийства.

Сотрудники ФСИН недосчитались шестерых заключённых в колонии № 2 в посёлке Шамхал. Позже оказалось, что они сбежали через подкоп, вырытый под стеной. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

Видео, на котором запечатлён внушающий подкоп, выложили в Telegram-канале «Полковник Трифонов».

Двое сбежавших были осуждены за убийства, остальные четверо – за наркопреступления. Они были приговорены на сроки от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ориентировки на сбежавших переданы во все городские и районные отделы полиции Дагестана, а также в соседние регионы.

Ранее сообщалось, что на поиски сбежавших заключённых направили личный состав ФСИН.