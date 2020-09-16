«Поделили друзей»: Пелагея встретилась с коллегами Телегина

Фото instagram.com/pelageya_insta

Пелагея провела вечер с игроками ЦСКА; за этот клуб выступает её бывший супруг.

Певица Пелагея, которая родом из Новосибирска, встретилась с игроками ЦСКА и их семьями. Фотографии опубликованы в официальном аккаунте артистки в Instagram.

Судя по фото, на вечере была тёплая и дружественная атмосфера. Очевидно, что даже после развода певица сохранила хорошие отношения со спортсменами, с которыми играет её экс-супруг Иван Телегин.

«Красный синий самый сильный». Поля на встрече с ребятами из ЦСКА и их семьями», — подписана фотография.

На встрече были также Максим Шалунов и Кирилл Капризов с семьями.

Как ранее писал Сиб.фм, Пелагея начинает возвращаться к концертной деятельности. После отдыха в Турции она выступили на фестивале в Уфе.

Напомним, Пелагее присвоили звание заслуженной артистки РФ.