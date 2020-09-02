Подоил козу в деревне нападающий ХК «Сибирь» Никита Шашков

Фото и видео из группы «ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»

Хоккеист Никита Шашков провёл выходные в деревне; там спортсмену пришлось ездить на тракторе, колоть дрова и доить козу.

Нападающий ХК «Сибирь» Никита Шашков не только ловко управляется с клюшкой и шайбой. Хозяйственные подвиги ему тоже под силу. Недавно хоккеист побывал в деревне, где впервые в жизни подоил козу. Об этом сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

Прежде чем превратиться в весёлого молочника, спортсмен хорошенько размялся — проехал по полю на тракторе, наколол кучу дров. И только потом его ждало самое ответственное задание.

«Вымя сначала нужно обработать от мусора, а потом смазать вазелином, чтобы оно потом не трескалось. Дальше всё просто: тянем — нажимаем», — посвятили Шашкова в секреты дойки.

С задачей он справился на ура. Судя по тому, что коза не пыталась убежать, а наоборот, льнула к хоккеисту, дойка ей понравилась.

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