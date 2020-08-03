После вмешательства прокуратуры на Алтае застрелили медведя, изводившего местных жителей

Фото Global Look Press

На Алтае после вмешательства прокуратуры застрелили медведя, угрожавшего жителям села; рассвирепевшее животное убивало скот и гоняло сельчан.

Медведя, который бродил вокруг села в отдалённом районе Горного Алтая, убивал скот и создавал угрозу местным жителям, застрелили после вмешательства прокуратуры, сообщила журналистам в среду пресс-служба надзорного ведомства республики.

«Проведён выездной приём граждан в Верх-Апшуяхтинском сельском поселении, по результатам которого приступило обращение, что вблизи села появился медведь, который убивает скот, а также представляет непосредственную опасность для жителей села. В результате принятых мер медведь обнаружен и ликвидирован», — говорится в сообщении.

Медведя отслеживали специалисты комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай, уточняется в сообщении.

Село Верх-Апшуяхта, где проживает немногим более 250 человек, находится в труднодоступном районе Горного Алтая и из-за удалённости приравнено к районам Крайнего Севера.

Напомним, в Забайкальском крае медведь переломал ноги сотруднику заповедника.