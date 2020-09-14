Пособие 10000: кабмин выделил средства на новые детские выплаты

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Премьер-министр Михаил Мишустин выделил дополнительные 2,58 миллиарда рублей на детские выплаты; деньги направят в 36 регионов.

Дополнительные 2,58 миллиарда рублей направят в 36 регионов на выплату пособий многодетным семьям. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает «Парламентская газета».

Решение о дополнительном финансировании было принято после того, как количество получателей детских пособий увеличилось.

В среднем по стране размер пособия составляет 10,4 тысячи рублей. Семьи получают его ежемесячно на третьего ребёнка в семье. Выплаты продолжаются до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года.

В 2020 году на эти выплаты направят 50,16 млрд рублей. Правительство уверено, что такое финансирование поможет регионам выполнить обязательства перед нуждающимися и оказать социальную поддержку.

Напомним, в сентябре кабмин уже выделял дополнительные средства на выплаты многодетным. Тогда деньги между собой распределили восемь регионов.