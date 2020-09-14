Пособия 10000: многодетным семьям выделят 2,5 млрд рублей

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В ряде регионов многодетные семьи получат новое пособие; сумма выплаты в среднем составит около 10,4 тысяч рублей.

Семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок, будут выплачивать пособие суммой 10,4 тысячи рублей. Точный размер в каждом регионе будет разным в зависимости от местных коэффициентов.

Пособие будет выплачиваться до достижения ребёнком трёх лет.

Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился дополнительно выделить 2,58 млрд рублей на выплату данного пособия.

Деньги направят в 36 регионов после того, как будут обновлены данные о количестве получателей пособия.

Напомним, ранее на выплату данной помощи было направлено 1,73 млрд рублей в несколько регионов страны.