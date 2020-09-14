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Пособия на детей 3-7 лет

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Пособия многодетным: Мишустин выделил ещё 2,58 млрд на выплаты

сегодня 12:10

Фото с сайта pixabay.com

Дополнительные средства выделило правительство на ежемесячные выплаты многодетным; соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На выплату пособий семьям, в которых родился третий ребёнок, выделили дополнительные 2,58 млрд рублей. Распоряжение о дополнительном финансировании выплат подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Документ предполагает, что средства поступят в 36 регионов. Финансирование перераспределили после обновления сведений о количестве получателей пособия.

Всего в 2020 году на выплаты направят 50,16 млрд рублей. Такой объём финансирования поможет регионам поддержать многодетные семьи, считает правительство.

В среднем размер пособия по России составляет 10,4 тысячи рублей. Его выплачивают ежемесячного на третьего ребёнка в семье, пока ребёнку не исполнится три года.

Ранее правительство выделило на эти пособия дополнительные 1,73 млрд рублей. Средства направили в восемь регионов: Башкирию, Северную Осетию — Аланию, Удмуртию, Чувашию, Иркутскую, Ленинградскую, Сахалинскую области и в Чукотский автономный округ.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
детские пособия

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