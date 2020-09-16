Продажи мониторов: итоги 9 месяцев, тренды и прогнозы

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Компания «Ситилинк» проанализировала продажи мониторов для дома и офисов; покупательский спрос на эту категорию увеличился почти на 40 %.

Эксперты «Ситилинк», одной из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, изучили покупательский спрос на мониторы для офиса и дома.

По итогам неполных девяти месяцев продажи товарной категории в компании продемонстрировали рост на 39,5 % (в денежном выражении, по отношению к аналогичному периоду прошлого года) и на 30 % в штучном выражении.

Пики продаж мониторов за указанный период пришлись на март, июнь и сентябрь. Продажи в эти месяцы увеличились на 50 %, 40 % и 39 % соответственно. В июле было продано на 27 % больше мониторов, чем в прошлом году. Данный показатель значительно превзошёл продажи на всём российском рынке в этом месяце и закрепил долю компании на уровне в 25 % от всех продаж мониторов на территории страны (расчёт на объёме розничного рынка по данным мониторинга продаж исследовательского агентства GfK*).

В ТОП-5 брендов «Ситилинк» по объёму продаж за период вошли AOC, DELL, Philips, Samsung и ACER. Всего в портфеле компании «Ситилинк» присутствует 17 брендов-производителей при ассортименте более чем 700 наименований. В нашей сети было продано более 60 % от объёмов продаж игровых мониторов BenQ Zowie и Iiyama на территории России (расчёт аналитиков компании с использованием мониторинга продаж исследовательского агентства GfK*).

«Рост продаж мониторов, помимо вынужденной самоизоляции и необходимости обеспечить стабильную работу домашнего офиса, мы связываем с маркетинговой активностью и максимально широкой представленностью мониторов (в т. ч. игровых) в магазинах сети. Последние полтора года компания совместно с ключевыми производителями сотрудничает по направлению поставок эксклюзивных моделей, что обеспечивает максимально широкий ассортимент для покупателей по привлекательным ценам. Можно с уверенностью сказать, что практически каждый четвёртый монитор, проданный в России онлайн и в розничной сети в 2020 году, будет продан именно через нашу сеть», — поделился Иван Поликарпов, руководитель дивизиона закупок «Офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров» компании «Ситилинк».

* Еженедельный мониторинг розничных продаж бытовой техники и электроники, постоянное исследование международной компании GfK в России, в городах с населением свыше 20 тыс.жителей.

Справка

«Ситилинк» – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года. В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.

В продуктовом портфеле порядка 800 мировых брендов и 70 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, а также других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.

В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.

1-е место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019).

2-е место в рейтинге TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2019 Data Insight.