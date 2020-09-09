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Профилактика рака желудка: учёный назвал главный продукт долголетия

сегодня 14:43

Фотографии с сайта pixabay.com

Учёный назвал продукт, продлевающий жизнь; по мнению эксперта, продолжительность жизни напрямую связана с пищевыми привычками.

Профессор Кембриджского университета в Великобритании Роберт Томас назвал продукт, продлевающий жизнь.

Учёный заявил, что продолжительность жизни человека напрямую связана с его пищевыми привычками, которые продлевают или же сокращают жизнь.

Так, Томас положительно отозвался о голубом сыре, поскольку он является источником полезных микроорганизмов, необходимых для сбалансированного функционирования кишечника.

По мнению учёного, людям, которые хотят прожить долгую и здоровую жизнь, следует ввести в свой рацион данный молочный продукт, имеющий голубые прожилки. Он поможет улучшить состояние желудочно-кишечного тракта и снизит риск развития рака.

Профессор также опроверг мнение, что чипсы из картофеля менее полезны, чем те, которые производятся из других овощей. Речь идёт о продукции из моркови и свёклы, в которых сахара, между прочим, даже больше, чем в картошке.

Напомним, 9 сентября врач назвала 9 самых полезных продуктов для сердца.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

рак
советы
учёный
правильное питание
рекомендации
профилактика
полезные продукты
долголетие

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