Пропавшего 11-летнего мальчика нашли в Сибири

Фотографии с сайта pixabay.com и из группы «Лиза Алерт Новосибирск» в социальной сети «В контакте»

Подросток пропал в Кемеровской области; мальчик ушёл в школу, но с уроков так и не вернулся.

В Таштагольском районе удалось отыскать без вести пропавшего школьника. Накануне в районный отдел МВД поступило сообщение о том, что в посёлке Темиртау без вести пропал 11-летний мальчик.

Полицейские организовали масштабные поисковые мероприятия. В них принимали участие инспекторы по делам несовершеннолетних, оперуполномоченные уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и волонтёры. Ориентировки с приметами несовершеннолетнего были направлены также в соседние органы внутренних дел.

В результате сотрудники полиции обнаружили подростка в Киселевске, где он находился в гостях у родственников.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Установлено, что противоправных действий в отношении школьника не совершалось.

Сотрудники кузбасской полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках подростка.

Напомним, ранее в Хакасии таинственным образом пропала группа сборщиков кедровых орехов.