Пропавшего 11-летнего мальчика нашли в Сибири
Фотографии с сайта pixabay.com и из группы «Лиза Алерт Новосибирск» в социальной сети «В контакте»
Подросток пропал в Кемеровской области; мальчик ушёл в школу, но с уроков так и не вернулся.
В Таштагольском районе удалось отыскать без вести пропавшего школьника. Накануне в районный отдел МВД поступило сообщение о том, что в посёлке Темиртау без вести пропал 11-летний мальчик.
Полицейские организовали масштабные поисковые мероприятия. В них принимали участие инспекторы по делам несовершеннолетних, оперуполномоченные уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и волонтёры. Ориентировки с приметами несовершеннолетнего были направлены также в соседние органы внутренних дел.
В результате сотрудники полиции обнаружили подростка в Киселевске, где он находился в гостях у родственников.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Установлено, что противоправных действий в отношении школьника не совершалось.
Сотрудники кузбасской полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках подростка.
Напомним, ранее в Хакасии таинственным образом пропала группа сборщиков кедровых орехов.
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