Противопоказания и побочные эффекты: врачи раскрыли принцип действия российского препарата от коронавируса «Арепливир»

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Врачи рассказали об особенностях российского препарата от коронавируса; стоимость лекарства составляет более 12 000 рублей.

Над созданием недавно вышедшего препарата против коронавирусной инфекции «Арепливира» работали российские учёные. Однако, как и в случае с вакциной, россияне опасаются действия лекарства на организм, так как оно, по их мнению, было выпущено даже слишком быстро.

В ходе испытаний этот препарат действительно доказал свою эффективность, но в процессе тестирования было выявлено множество побочных эффектов, сообщается в Telegram-канале Mash.

В составе «Арепливира» спрятано активное действующее вещество фавипиравир, разработанное японской фармкомпанией в качестве лекарства против гриппа.

Фавипиравир зарегистрирован только в самой Японии и Франции, а отпускается строго по рецепту врача и в ограниченных количествах.

«Пока нет достоверных данных о его эффективности, пока не будет собрана информация по контрольной группе, нет доверия. У беременных на ранних сроках 99,9 % лекарств могут привести к последствиям для плода. Многие препараты и не испытывают на беременных, поэтому графа там пуста. В Японии доказали неэффективность, активность, конечно, есть, но не достаточно, с тем же успехом можно другие противовирусные пить. Это не лекарство от ковида, его в мире пока нет», — высказался врач-фармаколог Павел Ковалев.

В целом, множество российских врачей недоумевают, почему «Арепливир» допустили к продаже в аптеках. Фарм-специалист Ирина Булыгина отметила, что множество россиян и вовсе склонны к занятиям самолечением, что может привести к серьезным последствиям. Препарат такого типа должен приниматься только под присмотром врача.

«Арепливир — препарат, который недоступен большинству жителей России, подаётся, как научный прорыв. К тому же, при колоссальной рекомендуемой цене, доказанной эффективности, как и при большинстве вирусных инфекций, нет. Если государство взяло бы на себя финансирование лечения заболевших россиян, это было бы хоть небольшой, но гарантией того, что о людях заботятся», — считает врач-реаниматолог Александр Волошин.

Так или иначе, но покупать лекарство более чем за 12 000 рублей в России, пожалуй, мало кто способен.

Большинство врачей рекомендуют при появлении симптомов гриппа или простуды всё же обращаться в поликлинику. Только специалист сможет назначить нужное лечение.

Приобретать новый препарат или нет, делать вакцину против коронавируса или не стоит — дело каждого отдельно взятого человека. Так или иначе, весь мир работает и над другими лекарствами против инфекции, и Россия в этом списке не исключение.

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