Прыгнул в окно при задержании: житель Ленобласти взял в заложники бывшую любовницу

Фото из социальных сетей

Во Всеволожске полицейские спасли женщину, которую не выпускал из квартиры сожитель; мужчина в состоянии наркотического опьянения насильно удерживал бывшую сожительницу.

Конфликт произошел ночью 22 сентября в многоэтажке на улице Доктора Сотникова во Всеволожске. Около двух часов ночи местная жительница позвонила в полицию и рассказала о происходящем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что в квартире на десятом этаже мужчина силой удерживает свою 40-летнюю знакомую. Уточняется, что в этот момент злоумышленник был под воздействием наркотиков, передаёт «ЛенТВ24».

По предварительной информации, 40-летний уроженец одного из среднеазиатских государств проник в квартиру своей бывшей сожительницы. Там между ними произошел конфликт, и мужчина начал избивать бывшую возлюбленную.

Когда прибыли полицейские, злоумышленник отказался идти с ними на контакт и открывать дверь в квартиру. При этом женщина кричала и звала на помощь. Правоохранители решили взломать дверь. Тогда мужчина выпрыгнул из окна десятого этажа.

С различными травмами агрессора госпитализировали, женщине оказывалась медпомощь. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее в Новосибирске судили мужчину, который удерживал в заложниках бывшую жену.