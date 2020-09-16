Психолог дала совет, как правильно рассказать ребёнку о смерти родителя

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Психолог дала совет, как рассказать ребёнку о смерти родителя; очень часто в произошедшем дети косвенно винят именно себя.

Семейный психотерапевт Екатерина Бурмистрова дала совет, как сообщить ребёнку о смерти родителя. По словам специалиста, очень важно, когда произошла трагедия: первые два-три месяца у самих взрослых может быть шок и не быть сил рассказать.

«Самое главное, что дети должны услышать трагическую новость от самых близких ему людей, а не от бабушек-дедушек, соседей, друзей семьи или одноклассников», — сказала Бурмистрова.

По мнению психолога, хорошо, если есть возможность посоветоваться со специалистом, который поможет составить рассказ с учётом особенностей возраста ребёнка. Рассказывая ребёнку о смерти родителя, очень важно подчеркнуть, что он не виноват и никто не виноват.

«Очень часто в произошедшем дети косвенно винят себя. Это особенности детской психологии и детского восприятия. Нужно это учитывать и говорить о том, что не виноваты ни ребёнок, ни кто-то ещё, это обстоятельства, это жизнь. Нужно быть рядом с ребёнком, чтобы помочь ему пережить это горе, эту утрату», — резюмировала Бурмистрова.

Кроме того, ребёнку очень важно сказать: ты можешь о чём угодно меня спрашивать, я тебе отвечу. Надо дать карт-бланш на задавание любых вопросов. Нужно быть рядом с ребёнком и дать ему время на принятие трагической информации.

Напомним, в Новосибирске многодетная мама Валентина Овсянникова пытается вернуть в семью своего трёхлетнего сына, которого перевёз к себе его собственный отец.