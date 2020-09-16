Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Психолог дала совет, как правильно рассказать ребёнку о смерти родителя

сегодня 18:42

Фото pixabay.com

Психолог дала совет, как рассказать ребёнку о смерти родителя; очень часто в произошедшем дети косвенно винят именно себя.

Семейный психотерапевт Екатерина Бурмистрова дала совет, как сообщить ребёнку о смерти родителя. По словам специалиста, очень важно, когда произошла трагедия: первые два-три месяца у самих взрослых может быть шок и не быть сил рассказать.

«Самое главное, что дети должны услышать трагическую новость от самых близких ему людей, а не от бабушек-дедушек, соседей, друзей семьи или одноклассников», — сказала Бурмистрова.

По мнению психолога, хорошо, если есть возможность посоветоваться со специалистом, который поможет составить рассказ с учётом особенностей возраста ребёнка. Рассказывая ребёнку о смерти родителя, очень важно подчеркнуть, что он не виноват и никто не виноват.

«Очень часто в произошедшем дети косвенно винят себя. Это особенности детской психологии и детского восприятия. Нужно это учитывать и говорить о том, что не виноваты ни ребёнок, ни кто-то ещё, это обстоятельства, это жизнь. Нужно быть рядом с ребёнком, чтобы помочь ему пережить это горе, эту утрату», — резюмировала Бурмистрова.

Кроме того, ребёнку очень важно сказать: ты можешь о чём угодно меня спрашивать, я тебе отвечу. Надо дать карт-бланш на задавание любых вопросов. Нужно быть рядом с ребёнком и дать ему время на принятие трагической информации.

Напомним, в Новосибирске многодетная мама Валентина Овсянникова пытается вернуть в семью своего трёхлетнего сына, которого перевёз к себе его собственный отец.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

93286
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41910
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40463
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31474
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24197
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20573
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20355
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября