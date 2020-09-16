Путин объявил о повышении материнского капитала
Фото pixabay.com
Президент России выступил с обращением к сенаторам; Владимир Путин заявил, что материнский капитал продолжат индексировать.
Сумма материнского капитала в России составит 629 432 рубля. Об этом в ходе обращения к сенаторам 23 сентября заявил президент Владимир Путин. По его словам, индексация произойдёт с 1 января 2021 года.
Также глава государства отметил, что вырастет и материнский капитал на первого ребёнка. За первенца будут платить около 484 тысяч рублей. Сейчас выплата составляет 466 тысяч рублей.
Владимир Путин во время обращения к сенаторам подчеркнул, что в России необходимо продолжать индексацию материнского капитала.
Напомним, ранее российские семьи рассказали, что берут кредиты на то, чтобы собрать детей в школу.
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