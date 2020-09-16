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Путин объявил о повышении материнского капитала

сегодня 18:15

Фото pixabay.com

Президент России выступил с обращением к сенаторам; Владимир Путин заявил, что материнский капитал продолжат индексировать.

Сумма материнского капитала в России составит 629 432 рубля. Об этом в ходе обращения к сенаторам 23 сентября заявил президент Владимир Путин. По его словам, индексация произойдёт с 1 января 2021 года.

Также глава государства отметил, что вырастет и материнский капитал на первого ребёнка. За первенца будут платить около 484 тысяч рублей. Сейчас выплата составляет 466 тысяч рублей.

Владимир Путин во время обращения к сенаторам подчеркнул, что в России необходимо продолжать индексацию материнского капитала.

Напомним, ранее российские семьи рассказали, что берут кредиты на то, чтобы собрать детей в школу.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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