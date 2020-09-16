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Путин рассказал, как вырастут пенсии в 2021 году

сегодня 20:45

Фото pixabay.com

Путин рассказал, как вырастут пенсии в 2021 году; индексация составит 6,3%.

Пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Об этом заявил президент Владимир Путин. Очередное повышение, по словам главы государства, произойдёт уже в 2021 году.

"Хочу обратить особое внимание, в следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году, — цитирует российского лидера РБК.

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей. Индексация предусмотрена проектом бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

По данным ПФР, сейчас средний размер выплат для неработающих пожилых людей составляет 16,5 тысячи рублей. В соответствии с нормами закона социальные пенсии будут проиндексированы на 2,6%.

В общей сложности на финансирование выплаты страховых пенсий в 2021 году запланированы средства в сумме 7,8 трлн рублей, ещё 632,7 млрд рублей направят на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособий на погребение.

Напомним, президент Владимир Путин объявил об увеличении в России материнского капитала.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Путин Владимир
индексация
пенсии

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