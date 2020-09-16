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Пять человек умерли от коронавируса в Новосибирске: сообщение оперативного штаба 23 сентября

сегодня 11:38

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё пять пациентов скончались от коронавируса в Новосибирской области за минувшие сутки; заразились 65 человек.

65 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Новосибирской области за последние сутки. публикуем полный текст оперативного штаба региона 23 сентября.

"По данным оперативного штаба на утро 23 сентября в регионе зафиксировано 12 652 случая COVID-19 (+65 за минувшие сутки), в том числе у 744 детей. 11 537 пациентов выздоровели (+92 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 59 лет и женщины, им было 53 года, 71 год, 82 года и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 425 человек.

В отделениях реанимации находятся 38 человек. На ИВЛ – 9 пациентов.

Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 317.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 467 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 495 513 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 377 жителей региона, 42 173 человека сняты с меднаблюдения".

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Новосибирская область
коронавирус

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