Радио «Городская волна» поощрило талантливых новосибирских музыкантов

Фото: «Выбери Радио» в Новосибирске

19 сентября состоялся финал творческого конкурса-фестиваля «Звёздные имена Новосибирска»; мероприятие прошло в форме онлайн-концерта.

В номинации «Музыкальные группы» решением жюри было определено два победителя. Группа «ViA THE PEOPLE» и группа «Ustal» выиграли 200 тысяч рублей на продвижение в эфире «Городской волны». Также в данной номинации был вручён специальный приз группе «ЦалерFM» — 50 тысяч рублей на продвижение. Победу в номинации «Кавер-группы» одержали музыканты из коллектива «Audio Box» и получили сертификат на 100 тысяч рублей.

В номинации «Эстрадный вокал старше 18 лет» триумфатором стала NADIN, ей была вручена путёвка от компании MAX-BUS. Специальные призы от жюри в виде сертификатов на 50 тысяч рублей для продвижения своего творчества достались Владимиру Миняйло и ЁЛГИН.

В номинации «Эстрадный вокал 14-17 лет» одержал победу Данила Цыбин.

Триумфатором в номинации «Эстрадный вокал 11-13 лет» стала Яна Тен.

В номинации «Эстрадный вокал 8-10 лет, сольное исполнение» победила Варвара Глухова. Главный приз в номинации «эстрадный вокал 8-10 лет, групповое исполнение» вручён группе «DoDoStar».

И, наконец, лауреатом в номинации «Эстрадный вокал 5-7 лет, сольное исполнение» стала Анастасия Артамонова, а главный приз за групповое исполнение в данной возрастной категории получил коллектив «Трио».

Организаторы конкурса — радиостанция «Городская волна» и молодёжный центр «Пионер» при поддержке департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска. За онлайн-трансляцию отвечал Департамент связи и информатизации мэрии г. Новосибирска, за световое оформление — компания «Iris light show», а за звуковое сопровождение — компания «Культура Звука». В завершении дня зрители насладились невероятным выступлением группы «Жажда» и музыкального проекта «ANTON TAZHUN».

Возрастное ограничение: 6+