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Расстрелял сослуживцев: стали известны результаты психологической экспертизы срочника Шамсутдинова из Забайкалья

сегодня 15:25

Фотографии из открытых источников и из соцсетей

Срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев; обнародованы результаты психологической экспертизы обвиняемого.

Срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье. Проведённая экспертиза показала, что он психически здоров, сообщает Следственный комитет.

Рамиль Шамсутдинов объяснил свой поступок тем, что не смог стерпеть издевательств со стороны других военнослужащих.

«Во время предварительного следствия Шамсутдинову проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Согласно заключению комиссии экспертов, он каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее один из фигурантов по его делу подтвердил факты дедовщины в части, где служил Шамсутдинов.

Напомним, сегодня стала известна дата предварительного заседания по делу Рамиля Шамсутдинова.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

Забайкалье
экспертиза
уголовное дело
Шамсутдинов
срочник

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