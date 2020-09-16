Разбившийся в небе над Россией Су-30 мог быть сбит

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Разбившийся под Тверью Су-30 сбил из пушки летевший рядом истребитель Су-35; на военный борт случайно положили боевой комплект вместо холостого.

Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Тверской области в результате ошибки пилотов другого истребителя Су-35С на учениях, сообщили СМИ.

«Российский истребитель Су-30СМ с авиабазы Хотилово, который потерпел крушение в Тверской области, был сбит своим же истребителем Су-35С из авиационной пушки», – сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как сообщает портал Avia.pro, инцидент произошёл во время учебного боя. Экипаж истребителя Су-35С не удостоверился в отсутствии боекомплекта у авиационного орудия или его отключения, в результате чего случайно сбил Су-30С.

Пилотам сбитого истребителя удалось спастись: они успели катапультироваться незадолго до того, как самолёт со снесённой консолью упал в Тверской области. Лётчики приземлились и вышли на связь.

Официальных комментариев касательно причин произошедшего Минобороны пока не предоставило. Проводятся ли по факту крушения Су-30 какие-либо проверочные действия, пока также неизвестно.

Напомним, 22 сентября в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области.