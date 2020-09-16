Разрешить гастроли и открыть солярии: в Новосибирской области готовятся снять коронавирусные ограничения

Фото с сайта правительства Новосибирской области

В Новосибирской области планируют увеличить заполняемость стадионов и возобновить работу гостиниц; губернатор дал поручение о подготовке необходимых документов.

«Новосибирская область готовится к новым мерам по снятию ограничений, действующих в связи с коронавирусом. В планах — разрешить гастрольную деятельность в сфере культуры, увеличить заполняемость стадионов с 25 до 50 %, а также возобновить работу учреждений молодёжной политики, гостиниц и соляриев. Вопрос об этом был рассмотрен сегодня, 23 сентября, с губернатором Андреем Травниковым на заседании регионального координационного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции», — сообщили в региональном правительстве.

В ведомстве отметили, что действие режима повышенной готовности при этом планируется продлить ещё на месяц.

«Ситуация, связанная с коронавирусом, в Новосибирской области в настоящее время стабильная, не отмечается роста заболеваемости, напротив, фиксируется позитивная динамика по числу выздоровевших. При условии соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований мы считаем возможным реализовать дальнейшие меры по снятию ряда ограничений», – отметил губернатор Андрей Травников, добавив, что режим повышенной готовности в регионе при этом продолжит действовать, поскольку важно учитывать риски сезонного характера, связанные с распространением традиционных респираторных заболеваний.

По итогам заседания координационного штаба заместителю губернатора Сергею Сёмке дано поручение о подготовке необходимых документов, в соответствии с которыми в Новосибирской области в ближайшее время будет снят ряд ограничений, связанных с коронавирусом. Необходимые документы будут вынесены на рассмотрение правительства НСО в понедельник 28 сентября.

Напомним, что в России за сутки выявили 6341 новый случай коронавируса.