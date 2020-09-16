Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Разрешить гастроли и открыть солярии: в Новосибирской области готовятся снять коронавирусные ограничения

сегодня 15:49

Фото с сайта правительства Новосибирской области

В Новосибирской области планируют увеличить заполняемость стадионов и возобновить работу гостиниц; губернатор дал поручение о подготовке необходимых документов.

«Новосибирская область готовится к новым мерам по снятию ограничений, действующих в связи с коронавирусом. В планах — разрешить гастрольную деятельность в сфере культуры, увеличить заполняемость стадионов с 25 до 50 %, а также возобновить работу учреждений молодёжной политики, гостиниц и соляриев. Вопрос об этом был рассмотрен сегодня, 23 сентября, с губернатором Андреем Травниковым на заседании регионального координационного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции», — сообщили в региональном правительстве.

В ведомстве отметили, что действие режима повышенной готовности при этом планируется продлить ещё на месяц.

«Ситуация, связанная с коронавирусом, в Новосибирской области в настоящее время стабильная, не отмечается роста заболеваемости, напротив, фиксируется позитивная динамика по числу выздоровевших. При условии соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований мы считаем возможным реализовать дальнейшие меры по снятию ряда ограничений», – отметил губернатор Андрей Травников, добавив, что режим повышенной готовности в регионе при этом продолжит действовать, поскольку важно учитывать риски сезонного характера, связанные с распространением традиционных респираторных заболеваний.

По итогам заседания координационного штаба заместителю губернатора Сергею Сёмке дано поручение о подготовке необходимых документов, в соответствии с которыми в Новосибирской области в ближайшее время будет снят ряд ограничений, связанных с коронавирусом. Необходимые документы будут вынесены на рассмотрение правительства НСО в понедельник 28 сентября.

Напомним, что в России за сутки выявили 6341 новый случай коронавируса.

Автор:
Кирилл Полиенко
главный редактор Сиб.фм

0

Теги

Новосибирская область

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

93218
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41884
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40410
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31462
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24181
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20549
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20331
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября