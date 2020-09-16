Ребёнок остался без глаза в кузбасской школе из-за халатности взрослых

Фото из открытых источников

Ребёнок напоролся глазом на крючок в школьной раздевалке в Новокузнецке; в этот момент взрослых рядом не было.

В Кемеровской области СК начал проверку инцидента, случившегося в школе в Новокузнецке.

ЧП произошло 17 сентября в школе, которая расположена в Новоильинском районе Новокузнецка. Как сообщила мать пострадавшего ребёнка местным СМИ, получил тяжёлую рану шестилетний мальчик.

«В гардеробе с ними нет ни учителя, ни дежурной. Дети сами по себе. Ребёнок напоролся на крючок вешалки, который находится на уровне глаз детей, а расстояние от одного ряда до другого меньше метра», – написала мать пострадавшего мальчика.

По словам женщины, у сына оторвано нижнее и верхнее веко, повреждена мышца, а слёзный канал полностью уничтожен и не подлежит восстановлению. Родители уверены, что теперь их ребёнок будет инвалидом. Также они заявили, что пожаловались в прокуратуру, полицию и комитет образования.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о мальчике, который получил травму глаза в раздевалке одной из школ города Новокузнецка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Родители пострадавшего ребёнка надеются, что руководство школы будет привлечено к ответственности.

Напомним, мама школьника пожаловалась на несъедобные бесплатные обеды.