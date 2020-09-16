Революционный природный антибиотик открыли в России

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Универсальный антибиотик нашли российские учёные; среди патологий, с которыми сможет бороться новый препарат, всевозможные бактериальные и грибные инфекции.

Российские учёные впервые в мире нашли универсальный природный антибиотик, преодолевающий устойчивость патогенов к лекарственным препаратам. Вещество поможет бороться с большинством инфекционных заболеваний человека и животных, вызванных бактериями и грибами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на журнал Applied Biochemistry and Microbiology.

Главная терапевтическая особенность вещества — в универсальности его воздействия, отмечают учёные. Речь идёт об эмерициллипсине А — перед ним беззащитны не только MDR- и XDR-формы бактерий, но и практически любые патогенные эукариоты, такие как мицеллиальные грибы и дрожжи.