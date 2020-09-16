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Революционный природный антибиотик открыли в России

сегодня 10:27

Фото pixabay.com

Универсальный антибиотик нашли российские учёные; среди патологий, с которыми сможет бороться новый препарат, всевозможные бактериальные и грибные инфекции.

Российские учёные впервые в мире нашли универсальный природный антибиотик, преодолевающий устойчивость патогенов к лекарственным препаратам. Вещество поможет бороться с большинством инфекционных заболеваний человека и животных, вызванных бактериями и грибами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на журнал Applied Biochemistry and Microbiology.

Главная терапевтическая особенность вещества — в универсальности его воздействия, отмечают учёные. Речь идёт об эмерициллипсине А — перед ним беззащитны не только MDR- и XDR-формы бактерий, но и практически любые патогенные эукариоты, такие как мицеллиальные грибы и дрожжи.

«РИА Новости» отмечает, что среди патологий, с которыми позволит бороться эмерициллипсин А, – опухоли и вссевозможные бактериальные и грибные инфекции. Вещество можно использовать как самостоятельное лечебное средство, так и в качестве элемента комплексных препаратов — через инъекции, либо путём обработки поражённых тканей.
Напомним, ранее учёные создали природные гробы для быстрой переработки тел умерших.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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