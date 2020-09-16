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Родителей ждут проверки: новый законопроект по детским выплатам внесли в Госдуму

сегодня 13:03

Фото с сайта pixabay.com

Депутаты Госдумы обсудят новые ограничения на выплаты детских пособий; перед назначением выплат родителей будут проверять на выполнение своих обязанностей.

Новые ограничения могут ввести для родителей, которые подадут заявление на назначение детских пособий. Авторы инициативы предлагают проверять, проживает ли заявитель вместе с ребёнком. Об этом сообщила «Парламентская газета».

На данный момент не имеет значения, проживают ли родители вместе и оба имеют право на получение детской выплаты. При этом, отмечают авторы инициативы, оформить выплату может даже родитель, который не занимается воспитанием ребёнка. Они также пояснили, что в период пандемии коронавируса, когда получить выплату можно онлайн, зачастую деньги получают недобросовестные родители.

Авторы законопроекта уверены, что новый документ способен защитить интересы второго родителя, который заинтересован в воспитании ребёнка.

Напомним, кабмин выделил дополнительные средства на выплаты многодетным семьям.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
детские пособия
многодетные

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