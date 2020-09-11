Российские учёные открыли природный антибиотик против бактерий и грибка

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Учёные нашли новый антибиотик, способный бороться с инфекциями; он поможет преодолеть устойчивость патогенов к лекарственным препаратам.

Учёные Тюменского государственного университета (ТюмГУ) вместе с коллегами из других российских научно-исследовательских институтов впервые в мире нашли универсальный природный антибиотик. Это вещество способно эффективно бороться с большинством инфекционных заболеваний, вызванных бактериями и грибами, причём как у человека, так и у животных, сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.

Как отмечают в статье сами учёные, одна из задач фармакологии на сегодняшний день состоит в поиске природных антибиотиков, способных бороться с микроорганизмами, обладающими множественной или абсолютной устойчивостью к антибиотикам, доступным на рынке. Исследователи ТюмГУ впервые в мире продемонстрировали уникальную способность пептида эмерициллипсина А, который выделяется из алкалофильного мицеллиального гриба. По словам экспертов, вещество подавляет у бактерий способность к образованию биоплёнок, благодаря чему их устойчивость к антибиотикам сходит на нет.

Как отметили авторы исследования, новое вещество позволит бороться с такими патологиями, как опухоли, а также с всевозможными бактериальными и грибными инфекциями.

Учёные ТюмГУ также считают, что эмерициллипсин А перспективен и как самостоятельное лекарство, и как элемент комплексных препаратов. Лечение возможно либо через инъекции, либо путём прямой обработки поражённых тканей.

Напомним, недавно учёные нашли способ обходиться без ИВЛ при лечении больных коронавирусом.

