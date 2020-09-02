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Россияне предпочитают импортную продукцию

сегодня 03:25

Фото pixabay.com

Предпочтение зарубежной продукции отечественной имеют давнюю историю в России; лишь каждый шестой соотечественник готов покупать российское.

Специалисты Фонда «Общественное мнение», опросив 1000 россиян, пришли к выводу, что всего каждый шестой готов предпочесть отечественную продукцию зарубежной. Об этом говорит публикация на сайте Фонда.

Ещё треть (34%) скорее готовы предпочесть импортную вещь отечественной и для 41% неважно, по какую сторону госграницы произведена продукция, важнее соотношение «цена – качество». В основном, речь идёт об обуви, одежде, мебели, бытовой технике.

Каждый третий твёрдо уверен в необходимости импортозамещения, столько же уверены, что не нужно к этому стремиться.

Молодежь проявляет явное предпочтение импортных товаров: в возрастной категории до 30 лет таких 47%, в возрасте до 45 лет – 43%. Предпенсионеры предпочитают импорт в 38%.

Напомним, 2 сентября стало известно, что импорт продукции сократился в России на треть.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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