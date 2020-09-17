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Россиянин сделал вакцину от коронавируса и рассказал, что категорически нельзя делать

вчера 23:59

Фото Pixabay

Человек, сделавший прививку от коронавируса, дал рекомендации о том, чего нельзя делать; он не советует тереть место укола и пить алкоголь на протяжении трёх дней.

Россиянин, который сделал прививку от коронавирусной инфекции, рассказал, чего нельзя делать после вакцинации. Об этом 23 сентября сообщает РИА-Новости. Агентство передаёт, что получатель вакцины не рекомендует делать следующие вещи:

  • Тереть место укола
  • Пить алкоголь следующие три дня
  • Ходить в баню три дня

Также он советует вести спокойный образ жизни на протяжении трёх дней после вакцинации. Собеседник РИА-Новости отметил, что перед прививкой нужно сдать тесты на коронавирус – и ПЦР, и на антитела IgM и IgG. Врачи подчёркивают, что в течение первых двух дней возможно повышение температуры тела. Впрочем, реагировать на это не стоит — сбивать температуру советуют, если она выше 38 градусов.

Напомним, сегодня ФАС занялась проверкой цены на препарат от коронавируса «Арепливир», который стоит не меньше 12 тысяч рублей.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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