Россиянин выставил свою квартиру на продажу за один рубль

Фото pixabay.com

Россиянин выставил свою квартиру на продажу всего за один рубль; однушка расположена на первом этаже пятиэтажки.

В республике Коми продавец выставил на продажу квартиру в посёлке городского типа за один рубль. Описание объекта опубликовано на портале «Авито». В его профиле указано, что он проживает в Татарстане.

Однокомнатная квартира расположена на первом этаже пятиэтажного панельного дома. Её общая площадь — 30 квадратных метров, санузел совместный, без балкона.

«Отдам за рубль однокомнатную квартиру, требуется ремонт, квартира мне не нужна, живу в другом городе», — пояснил автор объявления.

Посёлок Воргашор основан в 1964 году в связи с постройкой новой шахты, необходимой для отработки Воргашорского угольного месторождения. Численность населения Воргашора стабильно сокращается с начала 2000-х. В настоящее время там проживают около 9 тысяч человек.

Напомним, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв начал оформление ипотеки для покупки квартиры в Хабаровске и пришёл в ужас от цен на жильё.