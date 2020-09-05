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Россиянка голышом позагорала на мемориале погибшим воинам Великой Отечественной войны

сегодня 21:45

Фото privetsochi.ru

В Сочи незнакомка позагорала на мемориале погибшим воинам Великой Отечественной; девушка разлеглась прямо на одной из памятных плит, установленных в районе захоронения.

В Сочи женщина решила позагорать на мемориальном комплексе, возведённом в память о воинах, умерших в городских госпиталях от ран в годы Великой Отечественной войны. Очевидцы запечатлели фото, на котором видно, как незнакомка расположилась на траве среди плит, установленных в районе захоронения.

Инцидент произошёл в Завокзальном микрорайоне в центре курорта. Снимок был опубликован на местном сайте PrivetSоchi, после чего его распространили городские сообщества в социальных сетях. Там кадр вызвал волну негодования среди юзеров.

"Что в головах у таких людей", — задался вопросом автор.

В комментариях местные жители разделились на два лагеря. Одни посоветовали обратить на инцидент внимание правоохранительных органов, другие упрекнули фотографировавшего в том, что тот начал снимать вместо того, чтобы подойти к женщине и «дать хорошенько под зад».

Впрочем, и те, и другие осудили поступок незнакомки. Некоторые предположили, что она туристка, так как «местные себе такого не позволят». Высказались и те, кто счёл такое поведение последствием алкоголя.

Напомним, вандалы в Забайкалье осквернили памятник погибшим воинам, который строили на народные деньги.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Сочи
мемориал
осквернили

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