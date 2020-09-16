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Лента новостей

СберКонф: как изменится главный банк страны

сегодня 12:33

Фото pixabay.com

Сбербанк проводит глобальную онлайн-конференцию; каждый может стать её участником.

Сбербанк приглашает всех стать участниками важного для нас события — большой онлайн-конференции СберКонф.

24 сентября в 10:00 по московскому времени мы расскажем о самой большой трансформации Сбербанка за всю историю, о новых сервисах, продуктах и возможностях для каждого нашего клиента.

По ссылке на специально созданном лендинге мероприятия оставьте свой электронный адрес и получите эксклюзивное приглашение на онлайн-трансляцию.

Подробности — на sber.ru/conf.

Напомним, новосибирские ученики получили комплекты смартбоксов от Сбербанка для подключения к Школьной цифровой платформе.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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