Секреты красоты и стройной фигуры Дженнифер Энистон, а также советы по бюджетному макияжу от звезды

Фотографии из аккаунта jenniferaniston в Instagram

Дженнифер Энистон является большой поклонницей йоги, правильного питания и интервального фастинга; голливудская актриса знает толк в минимальных затратах с максимальным эффектом.

Голливудской актрисе Дженнифер Энистон уже 51 год, однако она по-прежнему остаётся одной из самых красивых женщин планеты. Секреты красоты и стройности знаменитости опубликовал британский Glamour.

Сияние с пептидом коллагена

По словам Энистон, в её коллекции косметики по уходу за кожей нет дорогостоящих антивозрастных сывороток и кремов. Актриса предпочитает просто умывать лицо водой с мылом, а также наносить качественный дневной крем с SPF.

В числе её секретов красоты — пептид коллагена.

«Мне очень нравится пептид коллагена. Я действительно заметила разницу во время его применения. Мои ногти стали крепче и здоровее... как бы это объяснить? Сияние. Это именно то, что работает изнутри», — рассказала она в одном из интервью изданию.

Кардио и йога как любовь к своему телу

Ежедневный режим Энистон состоит из занятий йогой, боксом, кардио и медитациями.

«Я чувствую себя по-настоящему красивой, когда заканчиваю хорошую тренировку. Таким образом я забочусь о своём теле, я чувствую эндорфины и как кровь начинает быстрее течь по венам. Я забочусь о своём теле, ведь оно у меня одно. У меня есть спин-байк, эллиптический велотренажёр и беговая дорожка — и я занимаюсь кардио не менее 20 минут в день. Даже этот короткий цикл имеет значение», — заявила актриса.

Она также подчеркнула, что считает важным давать своему телу отдохнуть.

«Конечно, у меня бывают выходные. Важно дать телу отдых. Я могу всю неделю не тренироваться. Ваше тело подскажет вам, что ему нужно», — добавила она.

Любимая диета — интервальный фастинг

В одном из интервью Энистон отмечала, что является поклонницей интервального фастинга — диеты 16/8, подразумевающей разделение времени на промежутки, в которые разрешено употреблять пищу и в которые нельзя. Считается, что такой режим питания поможет организму быстрее и эффективнее сжигать жировые запасы без вреда для здоровья.

«Я соблюдаю интервальное голодание, поэтому по утрам не ем. Я заметила большую разницу в том, чтобы обходиться без твёрдой пищи в течение 16 часов», — говорит звезда.

Бюджетный макияж от Энистон

В косметичке Энистон, несмотря на обилие дорогих beauty-продуктов, есть несколько бюджетных фаворитов.

Так, уже более 15 лет актриса отдаёт предпочтение всего одному карандашу для губ — Estée Lauder Automatic Lip Pencil Duo in Fig.

Она также является большой поклонницей любимой туши многих блогеров — Better than Sex от Too Faced.

Напомним, сегодня были раскрыты секреты неувядающей красоты Джулии Робертс.