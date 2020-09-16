Секс как средство от Альцгеймера: как физическая близость влияет на память и внимательность

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Частота секса у пожилых людей – это залог их активности, хорошей памяти, внимательности; к таким выводам пришли учёные после долгих исследований.

Учёные давно пытаются разобраться, как замедлить ухудшение когнитивных функций при старении. Как они считают, умственная, физическая и социальная деятельности очень хорошо влияют на работу мозга, но есть и ещё один фактор — секс. В этом уверены специалисты из Оксфорда, которые опубликовали свою статью в Journals of Gerontology.

В исследовании принимали участие 73 человека — 28 мужчин и 45 женщин в возрасте от 50 до 83 лет. Их спрашивали о сексуальной активности за последний год. Среди возможных вариантов ответов были как полное отсутствие, так и еженедельная активность. Причём подразумевался не только классический секс, но и, например, мастурбация.

Также все респонденты проходили тесты на внимание, память, речь и визуально-пространственное восприятие. Оказалось, что секс больше всего повлиял на беглость речи. Но также занятия любовью помогают сохраниться памяти и вниманию.

Напомним, учёные рассказали, как доставить мужчине удовольствие в постели.