Штраф в 4,5 миллиона получила бывшая замминистра здравоохранения Алтайского края за особо крупную взятку

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Бывшая заместитель Министра здравоохранения Алтайского края признана виновной в получении взятки в особо крупном размере; ей назначен штраф и запрещена высокопоставленная работа.

В Алтайском крае вынесли приговор бывшему заместителю министра здравоохранения. Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными. Елена Кравец признана виновной в получении должностным лицом лично взятки в виде иного имущества в особо крупном размере за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица.

По данным следствия и суда, одно из обществ с ограниченной ответственностью имело заинтересованность в поставке дорогостоящих лекарственных препаратов для нужд министерства здравоохранения края. Обладая полномочиями в сфере госзакупок, бывшая чиновница, действуя в интересах ООО, определяла его в качестве единственного поставщика без проведения необходимых законных процедур. Кроме того, информировала предпринимателя о предстоящих аукционах и лично подписывала юридически значимые документы, чем обеспечивала внесение в аукционную документацию заранее предоставленных самим обществом характеристик планируемых к поставке медицинских препаратов и, как следствие, признание его победителем электронных аукционов.

За данные услуги осуждённая в период 2018-2019 года получила взятку в виде иного имущества: дорогостоящих кухни, техники, плитки, сантехники и сторойматериалов для ремонта своей квартиры на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по краю.

В ходе предварительного следствия бывшая чиновница свою вину признала в полном объёме. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив осуждённой наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов 500 тысяч рублей с лишением права занимать должность сроком на 5 лет.

Напомним, в Алтайском крае завели уголовное дело в отношении бывшей зампреда правительства.