«Сибирь» – СКА: время матча, где смотреть, коэффициенты букмекеров

Фото пресс-центра ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» сыграет важнейший матч сезона с питерским СКА сегодня в 23:30; в последний раз в Петербурге новосибирцы побеждали семь лет назад.

«Сибирь» сыграет с лидером чемпионата СКА в Петербурге сегодня в 23:30 по новосибирскому времени. Прямую трансляцию матча проведут «ОТС» и «КХЛ HD».

Встреча с питерскими армейцами явно станет одной из самых непростых в сезоне. К тому же «Сибирь» пока не выиграла ни одного выездного матча. Сейчас новосибирцы занимают восьмое место таблицы восточной конференции. Команда набрала 5 очков.

После проигрышного матча прошлого тура с минским «Динамо» главный тренер Николай Заварухин рассказал о причинах поражения. Новосибирцы проиграли со счётом 4:5 и пропустили две шайбы в первые две минуты игры.

«Проспали начало игры, недопустимо пропускать в первые две смены. Дальше старались выправить ситуацию, много атаковали, пропускали контратаки. Где-то не наш хоккей сегодня был. Может, зрителям нравится много заброшенных шайб, но это не наш хоккей, наш хоккей более оборонительный», – заявил наставник.

Единственные два матча «Сибирь» выиграла дома. Первой победы новосибирцы добились, играя против «КуньЛуня», вторую сибиряки буквально вырвали у рижского «Динамо». Ещё одно очко за ничью в основное время с ЦСКА.

Тем временем у СКА всё отлично. Петербуржцы набрали 13 очков после восьми матчей и лидируют в западной конференции. Команда выиграла шесть матчей и всего один раз потерпела поражение в овертайме. Предыдущими соперниками армейцев были «Торпедо» и «Спартак», с которыми СКА без проблем справились.

В день матча появилась информация, что на матч с «Сибирью» СКА выпустит молодых игроков. Средний возраст команды — около 21 года. Такое решение приняли после того, как у большей части основного состава заподозрили коронавирус. Об этом сообщило «РИА Новости», ссылаясь на информированный источник.

Тем не менее «Снеговики» не могли обыграть СКА в Петербурге с 2013 года. Сегодняшний матч – отличная возможность, чтобы прервать сразу две чёрные полосы – гостевых поражений в этом сезоне и поражений от СКА на питерском льду.

Несмотря на то что, похоже, лидеры питерской команды смогут посмотреть матч только по телевизору, букмекеры продолжают ставить на СКА. За петербуржцев предлагают коэффициент 1.57, за сибиряков – 4.50.

Однако прогнозы букмекеров имеют свойство не всегда сбываться. Сегодня «Сибирь» сыграет один из важнейших матчей сезона, и исход такой игры предсказать невозможно.

Напомним, накануне пресс служба ХК «Локомотива» сообщила, что 30 хоккеистов команды заразились коронавирусом. Сообщается, что заменить заболевших игроков некому и клуб не будет участвовать в ближайших матчах КХЛ.