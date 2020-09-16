Синоптики пообещали ураганный ветер с затяжными дождями в трех регионах Сибири

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Синоптики прогнозируют сильный ветер с дождями в трех регионах Западной Сибири; в Алтайском крае скорость ветра будет достигать 28 м/с.

Метеорологи прогнозируют в четверг, 24 сентября, сильный ветер и дожди в Алтайском крае, Республике Алтай и Омской области, сообщили в региональных ГУ МЧС.

"По данным ЦГМС по Алтайскому краю, в регионе объявлено штормовое предупреждение. 24 сентября ожидаются дожди и местами сильные, в предгорьях — с мокрым снегом, ветер — до 28 м/с", — рассказали в ГУ МЧС по региону.

В Республике Алтай синоптики также объявили штормовое предупреждение. Здесь порывы ветра будут достигать 20 м/с, в высокогорной части — 32 м/с, местами ожидаются сильные дожди со снегом.

В самом западном регионе Сибири — Омской области — ночью обещают дождь, днем 24 сентября порывы ветра будут достигать до 20 м/с.

Напомним, синоптики назвали дату первого снега в Новосибирской области.