Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Синоптики пообещали ураганный ветер с затяжными дождями в трех регионах Сибири

сегодня 20:08

Фото pixabay.com

Синоптики прогнозируют сильный ветер с дождями в трех регионах Западной Сибири; в Алтайском крае скорость ветра будет достигать 28 м/с.

Метеорологи прогнозируют в четверг, 24 сентября, сильный ветер и дожди в Алтайском крае, Республике Алтай и Омской области, сообщили в региональных ГУ МЧС.

"По данным ЦГМС по Алтайскому краю, в регионе объявлено штормовое предупреждение. 24 сентября ожидаются дожди и местами сильные, в предгорьях — с мокрым снегом, ветер — до 28 м/с", — рассказали в ГУ МЧС по региону.

В Республике Алтай синоптики также объявили штормовое предупреждение. Здесь порывы ветра будут достигать 20 м/с, в высокогорной части — 32 м/с, местами ожидаются сильные дожди со снегом.

В самом западном регионе Сибири — Омской области — ночью обещают дождь, днем 24 сентября порывы ветра будут достигать до 20 м/с.

Напомним, синоптики назвали дату первого снега в Новосибирской области.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

Сибирь
ветер
дождь
синоптики
прогноз погоды

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

93309
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41916
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40495
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31479
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24205
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20582
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20368
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября