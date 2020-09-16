Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Средний возраст «легковушки» в России превышает десять лет

сегодня 02:15

Фото pixabay.com

Россияне ездят на старых машинах; самые «молодые» автомобили – восьмилетней давности.

Аналитическое агентство «Автостат» вычислило средний возраст «легковушки» в России, он составил 13,5 года. Иностранные автомобили – более «молодые»: им в среднем 11,6 года; российские – почти совершеннолетние, им 17 лет.

Самые «свежие» в пользовании у россиян – «китайцы» и «корейцы»: 8 и 8,2 года. Бренды из Европы, в основном, одиннадцатилетние, из США – на год старше. «Аксакалами» выступают «японки», их средний возраст – 14 лет.

Напомним, 22 сентября сибиряки снизили получение автокредитов.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

деньги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

92975
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41808
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40207
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31415
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24119
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20469
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20267
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября