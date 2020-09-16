Средний возраст «легковушки» в России превышает десять лет

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Россияне ездят на старых машинах; самые «молодые» автомобили – восьмилетней давности.

Аналитическое агентство «Автостат» вычислило средний возраст «легковушки» в России, он составил 13,5 года. Иностранные автомобили – более «молодые»: им в среднем 11,6 года; российские – почти совершеннолетние, им 17 лет.

Самые «свежие» в пользовании у россиян – «китайцы» и «корейцы»: 8 и 8,2 года. Бренды из Европы, в основном, одиннадцатилетние, из США – на год старше. «Аксакалами» выступают «японки», их средний возраст – 14 лет.

Напомним, 22 сентября сибиряки снизили получение автокредитов.