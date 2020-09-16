Стали известны подробности задержания беглого преступника в Иркутской области

Фото и видео МВД

Разыскиваемого с 7 сентября беглого преступника задержали в Иркутской области; они с подельницей прятались в дачном доме ветерана МВД.

В МВД России рассказали подробности задержания в Иркутской области беглого преступники Сергея Устюгова, который вместе с подельницей Татьяной Никитиной сбежал во время следственного эксперимента 7 сентября.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, разыскиваемых в своем дачном доме в пригороде Ангарска обнаружил бывший участковый уполномоченный с сыном. Устюгов был вооружен ножом и газовым баллончиком. Мужчинам удалось скрутить беглеца и удерживать его до приезда полиции.

Татьяне Никитиной удалось скрыться. В настоящее время продолжаются мероприятия по её розыску.

В 2018 году Сергей Устюгов и Татьяна Никитина были осуждены за совершение ряда преступлений на территории Краснодарского края и Иркутской области.

Напомним, Сергея Устюгова задержали 22 сентября.