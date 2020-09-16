Стало известно о скором возобновлении авиасообщения России ещё с одной страной

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Стало известно о скором возобновлении авиасообщения России ещё с одной страной; рейс по маршруту Москва — Афины может быть запущен с 1 октября.

Российские власти рассматривают возможность возобновления авиасообщения с Грецией, прерванного на фоне введённых из-за пандемии коронавируса ограничений. О скором восстановлении рейсов ещё в одну страну стало известно порталу Ассоциации туроператоров России; рейс по маршруту Москва — Афины может быть запущен с 1 октября.

По информации управляющего директора «TEZ TOUR Греция» Димитриса Харитидиса, рейс по маршруту Москва — Афины может быть запущен с 1 октября. Предполагается, что он будет выполняться дважды в неделю на основе паритетности: один — российским перевозчиком, другой — греческим.

«Российская сторона официально обратилась к греческой стороне с таким предложением. И возможно, вопрос будет решен в ближайшие дни», — пояснил он.

22 сентября сообщалось, что белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновит перелеты между Россией и Белоруссией с 30 сентября. Там также пояснили, что полеты будут выполняться один раз в неделю по средам.

Россия объявила о восстановлении авиасообщения с ещё четырьмя странами 20 сентября: Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. До этого стало известно о возобновлении полётов в Египет, на Мальдивы и в Объединённые Арабские Эмираты.

Международное авиасообщение в РФ было запущено с 1 августа — разрешены были полёты в Великобританию (Лондон), Турцию (с 1 августа — в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию (на остров Занзибар).

Напомним, летевший в Москву из Екатеринбурга самолёт столкнулся со стаей птиц.