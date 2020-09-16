Суд сегодня изберёт меру пресечения для руководителей секты Виссариона

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Заседание суда по избранию меры пресечения троим руководителям «Церкви Последнего завета» возобновится сегодня утром; сразу три судьи Центрального районного суда примут решение.

Сегодня утром в суде Центрального района продолжатся сразу три заседания по избранию меры пресечения руководителям секты Виссариона или, как они сами себя называют, «Церкви Последнего завета».

В Новосибирск Сергея Торопа, он же Виссарион, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова доставили из Красноярского края.

Накануне заседания начались уже поздним вечером и судьи приняли решение вернуться в залы утром.

В суде Виссарион успел дать журналистам небольшое интервью, обвинив в их задержании двоих недовольных последователей.

«Все наши таинства проводятся без денег. Никто у нас ничем не руководит. Они сами приезжают, что-то делают, ими никто не руководит. Кто-то может оказаться в какой-то момент чем-то не доволен. И вот появились два человека, которые недовольны. И вот они сочиняют все, что только придумают», — сообщил Виссарион.

проповедникам «Церкви Последнего завета» предъявили обвинение по нескольким статьям. В частности их подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и создании религиозной организации, посягающей на свободу и здоровье граждан.

Напомним, 21 сентября стало известно о задержании Виссариона.