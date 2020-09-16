Суд в Новосибирске избирает меру пресечения для сектанта Виссариона (онлайн-трансляция)

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм и из открытых источников

В Новосибирске сегодня должны избрать меру пресечения для руководителя секты «Церковь Последнего завета»; Виссариона и сподвижников доставили из Красноярского края.

Суд Центрального района Новосибирска сегодня определится с мерой пресечения для главы секты «Церковь Последнего завета» Виссариона и его ближайших последователей Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.

11:00

Суд оставил летописца Виссариона Вадима Редькина под стражей на два месяца.

10:56

В ближайшие минуты станет известно, какое решение вынес Роман Фролов в отношении Редькина.

10:53

В зал судебного заседания провели летописца Виссариона Вадима Редькина.

10:41

Владимир Ведерников останется в СИЗО на два месяца. Ждём решений по следующим фигурантам.

10:37

Судья начала оглашать избрание меры пречечения.

10:35

Первого задержанного провели по коридору суда в зал заседаний. Это Владимир Ведерников.

10:32

Начало судебного заседания затягивается уже больше чем на час.

10:23

Суд ещё не начался. Напомним, троих руководителей секты доставили в Новосибирск, чтобы избежать давления на красноярский суд со стороны приверженцев Виссариона.

Суд должен был начаться в 9:30 по местному времени.

10:02

Как передаёт фотокорреспондент Сиб.фм Густаво Зырянов, коридоры суда полны журналистов, но процесс ещё не начался.