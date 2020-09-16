Суд в Новосибирске избирает меру пресечения для сектанта Виссариона (онлайн-трансляция)
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм и из открытых источников
В Новосибирске сегодня должны избрать меру пресечения для руководителя секты «Церковь Последнего завета»; Виссариона и сподвижников доставили из Красноярского края.
Суд Центрального района Новосибирска сегодня определится с мерой пресечения для главы секты «Церковь Последнего завета» Виссариона и его ближайших последователей Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.
11:00
Суд оставил летописца Виссариона Вадима Редькина под стражей на два месяца.
10:56
В ближайшие минуты станет известно, какое решение вынес Роман Фролов в отношении Редькина.
10:53
В зал судебного заседания провели летописца Виссариона Вадима Редькина.
10:41
Владимир Ведерников останется в СИЗО на два месяца. Ждём решений по следующим фигурантам.
10:37
Судья начала оглашать избрание меры пречечения.
10:35
Первого задержанного провели по коридору суда в зал заседаний. Это Владимир Ведерников.
10:32
Начало судебного заседания затягивается уже больше чем на час.
10:23
Суд ещё не начался. Напомним, троих руководителей секты доставили в Новосибирск, чтобы избежать давления на красноярский суд со стороны приверженцев Виссариона.
Суд должен был начаться в 9:30 по местному времени.
10:02
Как передаёт фотокорреспондент Сиб.фм Густаво Зырянов, коридоры суда полны журналистов, но процесс ещё не начался.
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