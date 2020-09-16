Трёх лосят и их мать застрелил браконьер на Алтае

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Мужчина занимался отстрелом диких животных, не имея на это лицензии; браконьер был задержан в момент перевозки туш убитых животных.

Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконной охоте в Алтайском крае. Один из них застрелил самку лося с тремя годовалыми детёнышами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По предварительной информации, 35-летний житель села Павловск произвёл отстрел диких животных, не имея на это лицензии. Также установлено, что мужчина использовал для этого незарегистрированное охотничье ружьё.

Разделывать и перевозить мясо мужчине помогал один из его знакомых. Сельских жителей задержали сотрудники уголовного розыска в момент перевозки туш убитых животных.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». По предварительным оценкам, нанесённый ущерб может составить более одного миллиона рублей.

На данный момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в начале сентября под Новосибирском задержали группу браконьеров.