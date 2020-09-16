Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Трёх лосят и их мать застрелил браконьер на Алтае

сегодня 17:54

Фото pixabay.com

Мужчина занимался отстрелом диких животных, не имея на это лицензии; браконьер был задержан в момент перевозки туш убитых животных.

Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконной охоте в Алтайском крае. Один из них застрелил самку лося с тремя годовалыми детёнышами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По предварительной информации, 35-летний житель села Павловск произвёл отстрел диких животных, не имея на это лицензии. Также установлено, что мужчина использовал для этого незарегистрированное охотничье ружьё.

Разделывать и перевозить мясо мужчине помогал один из его знакомых. Сельских жителей задержали сотрудники уголовного розыска в момент перевозки туш убитых животных.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». По предварительным оценкам, нанесённый ущерб может составить более одного миллиона рублей.

На данный момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в начале сентября под Новосибирском задержали группу браконьеров.

Автор:
Кирилл Полиенко
главный редактор Сиб.фм

0

Теги

Алтайский край

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

93286
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41910
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40463
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31474
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24197
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20573
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20355
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября