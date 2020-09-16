Тушёнка из «Фикспрайса», кроссовки по акции: новосибирец рассказал, как прожить на МРОТ

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Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году составит 12 392 рубля; прожить на эту сумму взрослому человеку на первый взгляд просто нереально, однако Сиб.фм нашёл новосибирца, который умудряется так распределить семейный бюджет, чтобы денег хватало даже на двоих.

42-летний Степан из Новосибирска в самом начале интервью объяснил: его история жизненной экономии — не способ вызвать сочувствие, а осознанный выбор. Мужчина уже много лет живёт в формате «ничего лишнего». Сначала ограничивал расходы, чтобы каждый год ездить в заграничный отпуск, теперь ударными темпами гасит ипотеку. Результаты финансового эксперимента его пока устраивают — Степан на личном примере убедился, что жить на МРОТ — а это чуть больше 12 тысяч рублей в месяц — вполне реально, причём не одному человеку, а сразу двоим — наш герой делит семейный бюджет с неработающей супругой.

В разговоре с журналистом Сиб.фм он рассказал о любимых распродажах, вынужденном отказе от курения и о том, как превратить одну курицу в семь обедов.

Чтобы перестать засматриваться на ароматные деликатесы в магазинах, Степану потребовался не один год тренировок. От правила «не ходить в супермаркет на голодный желудок» он не отступает ни на шаг и обязательно берёт с собой список запланированных покупок.

«Всё, что не написано на листочке, остаётся на полке. Это закон», — говорит он.

По словам сибиряка, главный враг «бюджета по МРОТ» — спонтанные покупки. Лучший способ не совершать их — не заглядывать личный раз в торговые залы. Наш собеседник закупается раз в месяц — с зарплаты отправляется в проверенные места и берёт необходимые продукты оптом.

«В "Горожанке" на распродаже берём 3 тушки курицы по 149 рублей. Получается около 6 килограммов мяса. Делим их на "запчасти" — голени, крылья, бёдра. Спинки и грудки делим ещё на две части: спинки идут на супы, а грудки — на гуляш», — поделился Степан.

С гарнирами тоже всё продумано. Макароны, рис и гречка покупаются в пакетах по 5 килограммов. Таких запасов хватает как раз на месяц.

«Конечно, при выборе учитываем цену: пакет макарон — 130 рублей», — добавляет новосибирец.

По словам Степана, он никогда не возьмёт продукты в «непроверенном месте». Прежде чем оплатить товар, нужно быть уверенным, что стоимость не завышенная.

«Я лучше пройду километр до нужного магазина, чем возьму там, где дороже. Потому что покупаю редко, но метко», — шутит он.

Закупочный маршрут у Степана получается сложносоставным: картофель — из «Ярче», куры из «Горожанки», овощи — с уличных лотков. Чай, консервы, бытовая химия приобретается исключительно в «Фикспрайсе».

На продукты наш герой в месяц тратит 4 тысячи рублей. Обедать старается дома, но, когда не удаётся, — идёт на бизнес-ланч. В общепите тоже, само собой, никаких стейков из сёмги и греческих салатов. Комплекс за 139 рублей — дёшево и сытно.

По словам Степана, жизнь в режиме экономии только первое время кажется безвкусной и сложной.

«А когда ты видишь эффект, отдавая за ипотеку не 8 тысяч рублей в месяц, а 30, то появляется стимул», — говорит он.

Что касается коммунальных расходов, то здесь тоже без неожиданностей — за квартиру Степан отдаёт 2,5 тысячи рублей в месяц. Домашний интернет обходится в 400 рублей, мобильная связь — в 800 рублей.

«В одежде особых потребностей нет. Купили пару лет назад качественные вещи и носим их спокойно. Конечно, обращаем внимание на акции. Всякие 1+1 = 3 — это наша история! Секонд-хенды тоже любим», — добавил он, уточнив, что питание кота тоже учтено в бюджете. Рыжий обходится хозяевам в 500 рублей: 400 отдают за корм и 100 рублей за наполнитель для туалета.

В итоге ежемесячные расходы составляют около 10-12 тысяч рублей — в зависимости от того, есть ли необходимость покупать лекарства или одежду по погоде.

Рассказал новосибирец и о том, как справляется с желанием «срочно что-то купить» — например, новый мобильный телефон или ортопедическую подушку со скидкой в 70 %.

«Отключил функцию "оплатить с мобильного телефона". Стараюсь банковскую карту оставлять дома, а при себе иметь только наличку,

чтобы ею, например, расплачиваться за обед. Ну или беру строго определённую сумму. Вообще, даже вариант хранить деньги не на карте, а на счёте, помогает экономить. Пока зайдёшь в приложение, чтобы перегнать деньги, пока перекинешь их, уже успеешь передумать», — поделился Степан.

Ещё один лайфхак для большей экономии — приучить себя много ходить. Тогда не придётся тратиться на проезд. С вредными привычками собеседнику Сиб.фм тоже пришлось попрощаться. Отказ от сигарет высвободил в семейном бюджете порядка 5 тысяч рублей каждый месяц. Трезвость тоже обернулась ощутимой экономией — плюс 2 тысячи не потраченных рублей.

«Мы собирались гасить ипотеку 13 лет, а победим её за три года. Уже следующим летом, если всё будет идти по плану, поедем отдыхать», — сказал Степан.

Герой публикации отметил, что примером для него стали пенсионерки, которые при весьма скромных доходах умудряются всегда вовремя платить за услуги ЖКХ, неплохо питаться и делать дорогие подарки внукам.

«Как-то пообщался с соседками, они-то и рассказали, что и где брать дешевле. Сходил — убедился», — уточнил Степан.

Собеседник также добавил, что не считает свой образ жизни стопроцентно правильным — медики, наверняка, найдут в его продуктовом рационе массу изъянов. Понимает он и психологическую разницу между «не тратить, чтобы копить» и «не тратить, потому что нечего тратить».

«Но если мой пример кому-то поможет хотя бы немного приблизиться к своей мечте, будет хорошо», — подытожил он.