Уборщица пошла на выборы в РФ подставным кандидатом и стала главой поселения

Фото Telegram-канал «Подъём»

Уборщица пошла на выборы подставным кандидатом и стала главой поселения; по данным ЦИК, женщина набрала 61,7% голосов, а попросивший её поучаствовать "для вида" оппонент — 34,04%.

Жительница Чухломского района Костромской области Марина Удгодская выиграла выборы и стала главой Повалихинского сельского поселения. Она рассказала, что стала кандидатом, так как её об этом попросил действующий руководитель поселения Николай Локтев.

На момент голосования она работала уборщицей в администрации сельского поселения, передаёт k1News. По данным ЦИК, она набрала 61,7% голосов, тогда как её оппонент — 34,04%.

"Меня попросил Локтев Николай Сергеевич. Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоём с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали, — рассказала она журналистам издания «Подъём».

Женщина отметила, что до вступления в должность 1 октября продолжит заниматься уборкой. Она отметила, что не знает число жителей поселения и количество входящих в него деревень, и никогда с документами дел не имела.

Напомним, Игорь Кобзев, который победил на досрочных выборах губернатора Иркутской области, вступил в должность.