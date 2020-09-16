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Ушёл в школу и не вернулся: в Сибири пропал 11-летний подросток

сегодня 11:23

Фото из группы «Лиза Алерт Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

11-летний Матвей Бельтюков пропал в Кемеровской области; мальчик ушёл в школу, но с уроков так и не вернулся.

В Кемеровской области продолжаются поиски подростка, 22 сентября 11-летний Матвей Бельтюков ушёл в школу и не вернулся. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Волонтёры отмечают, что мальчик пропал в Таштагольском районе. В день исчезновения он был одет в школьную форму — серые брюки, белую рубашку с жилетом, чёрные туфли и тёмно-синюю куртку. При себе имел рюкзак серого цвета.

По данным поисковиков, ребёнок может находиться в соседних с Кемеровской областью регионах.

Всех, кому что-либо известно о судьбе Матвея, просят связаться по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, ранее в Хакасии таинственным образом пропала группа сборщиков кедровых орехов.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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