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Уволенная за «палочную систему» новосибирская начальница участковых подала апелляцию

сегодня 09:41

Фото из открытых источников

В суд Калининского района Новосибирска поступила апелляционная жалоба уволенной из полиции Елены Устиновой; бывшая руководитель участковых требует восстановления и денежной компенсации.

Стало известно, что бывший начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ЦМВД России по Новосибирску Елена Устинова подала апелляцию на решение суда об отказе восстановить её в должности.

Устинову уволили из органов после скандала с появившейся в Сети аудиозаписью, где полицейская призывает подчинённых «в обязательном порядке сдать» определённое количество протоколов.

«21 сентября 2020 года в Калининский районный суд г. Новосибирска от истца Устиновой Е.А. поступила апелляционная жалоба на решение суда от 17 августа 2020 года об отказе в удовлетворении исковых требований к ГУ МВД России по Новосибирской области, о признании приказа незаконным, восстановлении на работе, взыскании денежного содержания за период вынужденного прогула, компенсации морального вреда», — говорится в сообщении суда.

Напомним, после скандала с Устиновой пост покинул начальник главка МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

полиция
суд
новосибирск

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