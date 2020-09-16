Уволенные за жестокое обращение с детьми воспитатели из Самары хотят восстановиться на работе

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В Самаре воспитатели, уволенные за жестокое обращение с детьми, хотят восстановиться на работе; а еще они просят выплатить им по полмиллиона рублей.

Суд Октябрьского района Самары начал рассматривать иски бывших воспитательниц к Дому ребёнка "Солнышко". Напомним, в интернете появилось шокирующее видео.

На нем воспитатель выбрасывает из коляски двухлетнюю девочку, а потом бьет по лбу другую малышку, стоящую рядом. Поблизости находится другая воспитательница. Но и она не вступается за сирот и, как станет ясно позже, не докладывает о произошедшем начальству, сообщает sova.info.





Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело за "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением". Женщин уволили.



- Они просят восстановить их на работе. Кроме того, экс-сотрудницы требуют выплатить им по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, — сообщили в суде.

Решение пока не принято.