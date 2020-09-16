В Байкале критически вырос уровень воды

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В Байкале критически вырос уровень воды; уже превышена критическая отметка, а вода всё продолжает прибывать по сантиметру в день минимум.

В Байкале не прекращается рост уровня воды, уже превышена критическая отметка. Об этом сообщили на заседании правительства Бурятии, следует из пресс-релиза на официальном портале региона.

«По сведениям Бурятского ЦГМС — филиала ФГБУ "Забайкальское УГМС" по водпосту села Турка, начиная с 14 сентября этого года, уровень воды в озере Байкал превысил верхнюю критическую отметку в 457 метров. », — доложил министр природных ресурсов Бурятии Алексей Хандархаев, отметив, что вода прибывает примерно на сантиметр в день.

Министр добавил, что по данным на 22 сентября уровень воды в озере составил 457,09 метра по тихоокеанской системе высот. В Байкальском институте природопользования уже заявили о неблагоприятных последствиях роста уровня воды. По их мнению, может в том числе ухудшиться и качество байкальской воды.

В Минприроды подчеркнули, что власти Бурятии для решения проблемы рассматривают возможность сброса воды через Иркутскую ГЭС. На заседании было принято решение объявить режим повышенной готовности в прибрежных территориях.

Напомним, ежедневные рейсы "Сибирской лёгкой авиации" из Улан-Удэ на Байкал начнутся с 26 сентября.