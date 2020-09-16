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В Бердске прошли учения по ликвидации аварии на нефтебазе

сегодня 18:40

Фото пресс-службы ГУ МЧС в НСО

Спасатели устранили условную аварию на бердской нефтебазе; в учениях приняли участие 65 человек.

В Бердске прошли учения, во время которых оперативные службы ликвидировали условную аварию на крупной нефтебазе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«По легенде тренировки на территории нефтебазы произошла разгерметизация резервуара для хранения топлива с последующим розливом нефти объемом 3000 тонн. В результате аварии произошло повреждение земляных заградительных сооружений, что повлекло за собой распространение топлива за пределы объекта. По оперативной информации, пострадали 4 человека из числа работников предприятия», — говорится в сообщении.

На место аварии прибыли представители администрации города Бердска, специалисты служб и организаций обеспечивающие экологическую безопасность, сотрудники предприятия, МЧС России, МВД России, Росгвардия, аварийно-спасательные службы, скорая медицинская помощь, а также пожарно-спасательные подразделения Бердска и города Новосибирск. Всего на место происшествия приехали 65 человек и 20 единиц техники.

В ходе тренировки участники занимались всем комплексом необходимых мероприятий: от разведки и локализации до обработки сорбирующим материалом места условной аварии, обеззараживания почвы и эвакуации пострадавших.

«Вместе с тем в рамках КШУ на территории всей области во всех пожарно-спасательных подразделениях МЧС России были проведены тренировки по подаче воздушно-пенных стволов с использованием специализированных средств, оборудования и техники для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов», — сообщила пресс-служба.

Напомним, новосибирские подростки получили награды МЧС за спасение людей на пожаре.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Бердск
МЧС, спасатели

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